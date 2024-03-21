“اللسان يعجز عن الوصف”.. ممرض عائد من غزة يروي تفاصيل الوضع هناك (فيديو)

لم يتمكن حمزة عبد القادر، الممرض العائد من غزة، من وصف ما رآه داخل القطاع الذي دمرته ولا تزال آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال عبد القادر، خلال لقائه بقناة الجزيرة مباشر، إن “الوضع -في غزة- كان مأساويًّا وكان مختلفًا تمامًا، أن نشاهد ما حدث بأم أعيننا مقارنة بما كنا نتابعه على شاشات التلفاز والصور”.

وأضاف “المسافة من الحدود إلى المستشفى مدتها 10 دقائق فقط، كنا نرى جرحى مدنيين وهم ملقون على قارعة الطريق، وبعد وصولنا للمستشفى يعجز اللسان عن وصف الوضع”.

وحاول الممرض وصف الأوضاع داخل المستشفى قائلًا “الوضع لا يصدق وفظيع للغاية، الناس والمرضى في أروقة المستشفى والعائلات تنصب الخيام تحت السلّم وأماكن أخرى ولا توجد أسّرة، الناس نائمون على الأرض، ورأينا عربة يجرها حمار تحمل مرضى”.

وبالرغم من انتشار الأطفال المرضى في المستشفيات وهو ما آلم قلب الممرض، فإن عبد القادر قال إن الشيء الوحيد الجميل الذي كان يبعث الابتسام هناك هو تجول الأطفال في ساحات المستشفى.

وأوضح أنه بمجرد وصولهم كان الأطفال، رغم أعمارهم التي لم تتجاوز 5 سنوات، كانوا يأتون إليهم ويعرضون عليهم رسوماتهم التي عكست صمودهم، وقال الممرض “كانوا يجعلونك تشعر كراشد كأنك طفل بينهم”.

وذكر عبد القادر قول طبيب كان برفقتهم “إن غزة حولت الرجال إلى أطفال وحولت الأطفال إلى رجال”.

وكان عبد القادر، الذي يعمل بقسم العناية المركزة، ضمن وفد أممي زار قطاع غزة لتفقد الأوضاع الصحية والإنسانية في ظل الحرب.