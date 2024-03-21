جيش الاحتلال يعلن قتل 140 فلسطينيا واعتقال 600 في اقتحامه لمستشفى الشفاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلقاء القبض على نحو 600 فلسطيني خلال اقتحامه الأخير لمستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، اعتقال أفراد من حركتي الجهاد و”حماس” خلال الاقتحام، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب من قبل الشاباك.

ووفقًا للبيان فإنه في اقتحام مستشفى الشفاء الذي بدأ الاثنين الماضي، ونفّذه اللواء المدرع 401، ووحدة “كوماندوز شايطت 13” التابعة للبحرية، وقوات أخرى، قُتل أكثر من 140 فلسطينيًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الاقتحام أيامًا عدة أخرى، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

ولليوم الرابع يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، وينفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

والأربعاء، أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن الهجوم على مجمع الشفاء يهدف إلى “الضغط” على “حماس” خلال المفاوضات الجارية في قطر للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

فلسطينية مكلومة تبحث عن نجلها الطبيب بعد فقدانه بمستشفى الشفاء#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/bG1RkbuO4X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2024

“حماس”: الاحتلال دمر مقدرات بمشفى الشفاء

من جهتها أعلنت حركة “حماس”، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر العديد من مقدرات مجمع الشفاء الطبي، وفجر وحرق مبان سكنية بمحيطه خلال العملية التي دخلت يومها الرابع، مستنكرة “الصمت الدولي إزاء ما يحدث”، ومطالبة “بتحرك عربي عاجل”.

وقالت الحركة في بيان: “يواصل جيش الاحتلال الصهيوني النازي لليوم الرابع على التوالي، عدوانه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة”.

وأضافت: “جيش الاحتلال قام بتدمير العديد من مقدرات المجمع، وتفجير وحرق المباني السكنية المحيطة به، فضلًا عن احتجاز النازحين والأطقم الطبية والمرضى والتنكيل بهم، والطلب منهم مؤخرًا النزوح إلى الجنوب تحت تهديد السلاح”.

شهادات مروعة لانتهاكات قوات الاحتلال يرويها نازحون من مجمّع الشفاء الطبي بعد وصولهم إلى مركز الإيواء في دير البلح#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AEQaZDOqeO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 21, 2024

وتابعت: “الصمت المعيب تجاه ما يتعرض له مجمع الشفاء والمحاصرين فيه هو وصمة عار وإخفاق أخلاقي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة العاجزين عن وقف آلة القتل الصهيونية، والضغط على واشنطن لوقف شراكتها ودعمها بالسلاح للاحتلال الصهيوني النازي”.

ودعت الحركة الدول العربية والشعوب “إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإبادة وعمليات التدمير الممنهج لمرافق الحياة في قطاع غزة”.