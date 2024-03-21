فيديو حصري من مسيرة إسرائيلية يظهر استهداف مدنيين عزل في خان يونس (شاهد)

أظهرت صور حصرية حصلت عليها الجزيرة من مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مدنيين عزل في منطقة السكة بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وتم الحصول على مقطع الفيديو من المسيرة بعد أن تم إسقاطها في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي.

وتظهر الصور 4 شبان فلسطينيين وهم يمشون في طريق رملي بدت عليه آثار مدرعات وآليات قوات الاحتلال، وكان من الواضح أنهم لا يحملون أي أسلحة.

وبينما يستمر الشبان في طريقهم تطلق المسيرة صاروخا نحوهم لتقتل اثنان على الفور، فيما نجا اثنان.

ولاحقت المسيرة الشابين الآخرين، لتطلق صاروخا على كل منهما ليسقطا شهيدين.