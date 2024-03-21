قصف صاروخي مكثف من لبنان تجاه إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي بالجليل الغربي (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد عدد من الصواريخ العابرة للحدود من لبنان خلال الساعات الماضية، باتجاه مناطق مختلفة في شمال إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان، الخميس، أنه قصف مصادر النيران.

وفي نفس السياق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في ” بتست” و”شلومي” بالجليل الغربي وشمالي إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عمليات اعتراض صواريخ في مناطق شمال إسرائيل.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مروحياته ومقاتلاته قصفت أهدافا في مناطق “طير حرفا” و”يارون” و”يارين” و”عيتا الشعب” و”ميس الجبل” و”الحولة” جنوبي لبنان.

من جهتها ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن “غارة معادية استهدفت، منذ بعض الوقت، منزلا في بلدة يارين – قرب المدرسة الرسمية”.

وأضافت أن فرق الإسعاف والإطفاء والهيئة الصحية نجت “بأعجوبة، بعد إطلاق قوات العدو النار عليها أثناء تفقدها مكان الغارة”، مشيرة إلى أن “الطيران المعادي أغار أيضا على جبل بلاط”.

وذكرت الوكالة، في وقت سابق الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ “ظهر الخميس، عدوانا جويا بشن غارتين بالصواريخ على بلدة عيتا الشعب وغارة ثالثة استهدفت بلدة يارون جنوبي البلاد”، كما أغار على “بلدة العديسة” الجنوبية و”خرق جدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح على علو منخفض، مما أحدث دويا قويا”.

وأشارت إلى أن “القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف المنطقة بين حمامص وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي جنوب لبنان”.

بدوره، أعلن حزب الله استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‎ ‎ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية”.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة، الخميس، عن استهداف: