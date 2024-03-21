كتائب القسام تقنص قناصا قرب مجمع الشفاء في غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس” أن أحد مقاتليها تمكن من قنص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو، مساء الخميس، يوثق عملية القنص.

ويعرض المقطع لعملية رصد قناص الاحتلال، الذي حفر ثقبا في حائط إحدى البنايات ووضع جهازا يكشف وسائط الرؤية والعدسات.

ويظهر المقطع تحقيق إصابة قناص الاحتلال.

وقالت كتائب القسام إن قوات الاحتلال أطلقت “قنابل دخانية للتغطية على عملية القنص وإجلاء الجندي القتيل”.

وفي بيان منفصل اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها دبابتين لقوات الاحتلال من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.