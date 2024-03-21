لابيد يدعو إلى صفقة تبادل أسرى فورية مع حماس “حتى لو سيئة”

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس حتى لو سيئة.

وقال لابيد لهيئة البث الإسرائيلية: لابد من إبرام صفقة فورية بشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، حتى لو كانت سيئة.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر وجود نحو 134 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة، أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتابع لابيد: في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون (أسرى إسرائيليون)، هذه ليست صفقة على سيارة، بل يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن.

وأردف: ستكون هذه الصفقة سيئة وعلينا أن ندرك ذلك، لكن في بعض الأحيان يكون الشيء الصعب والمؤلم هو الشيء الصحيح.

خانتهم بلادهم

وفي انتقاد لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، قال لابيد: “هؤلاء الناس (الأسرى) خانتهم بلادهم وتخلت عنهم، وليس لدينا وقت للفوز”.

وتأتي دعوة لابيد غداة إعلان القيادي في حماس أسامة حمدان، الأربعاء، أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت ردًا إسرائيليًا سلبيًا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهمًا تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق وأن أبلغت بها الوسطاء.

وأوضح حمدان خلال مؤتمر صحفي، أن الحركة قدّمت تصوّرًا شاملًا وفق المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات الشعب والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.