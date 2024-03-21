مدير الصحة العالمية: التاريخ سيحاكمنا بشأن معاناة أطفال غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إلى السماح بوصول فوري وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن التاريخ سيحاكمنا بشأن ما يعانيه أطفال غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس لمدير الصحة العالمية، تعليقا على فيديو أعدته المنظمة، يعرض حالة الطفل رفيق دغمش (16 عاما) من مدينة غزة شمال القطاع، والذي يعاني من سوء تغذية حاد.

وقال غيبريسوس: رفيق واحد من العديد من الأطفال والشباب في شمال غزة الذين يتضورون جوعا ويعانون من إصابات خطيرة.

وأضاف: سيحاكمنا التاريخ جميعا بسبب ما يعانيه هؤلاء الأطفال.

ودعا المديرالعام لمنظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع المحاصر.

Rafiq is one of many children and young people in northern #Gaza who are starving and suffering from grievous injuries. History will judge us all for what these children are enduring. Ceasefire! Allow immediate, unfettered, scaled-up humanitarian access. pic.twitter.com/yJ0ZMA4xtC — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 21, 2024

أتمنى الموت

وفي الفيديو، قال الدكتور علي الغليض، إن الطفل رفيق وصل إلى مستشفى الشفاء وبه إصابات خطيرة في أنحاء جسده، أخطرها إصابة في القدم أدت لاحقا إلى بترها.

وأوضح الغليض أن حالة سوء التغذية التي وصل إليها رفيق كانت نتيجة نقص الأغذية التي من المفترض أن يتناولها، والتي لا تتوفر حاليا في شمال قطاع غزة.

بدوره، قال رفيق: لما أطلب لحم أو خضار أو فواكه، فلا أجدها، ولا أستطع النوم ليلا سوى ساعة أو ساعتين.

وتابع: أنا تعبت في حياتي، وبدأت أتمنى الموت بدلا من هذا العذاب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت 31988 شهيدا و 74188 إصابة 70% منهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.