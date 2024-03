مدير الصحة العالمية: التاريخ سيحاكمنا بشأن معاناة أطفال غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إلى السماح بوصول فوري وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن التاريخ سيحاكمنا بشأن ما يعانيه أطفال غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس لمدير الصحة العالمية، تعليقا على فيديو أعدته المنظمة، يعرض حالة الطفل رفيق دغمش (16 عاما) من مدينة غزة شمال القطاع، والذي يعاني من سوء تغذية حاد.

وقال غيبريسوس: رفيق واحد من العديد من الأطفال والشباب في شمال غزة الذين يتضورون جوعا ويعانون من إصابات خطيرة.

وأضاف: سيحاكمنا التاريخ جميعا بسبب ما يعانيه هؤلاء الأطفال.

ودعا المديرالعام لمنظمة الصحة العالمية إلى وقف إطلاق النار، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى القطاع المحاصر.

