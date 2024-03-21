هيئة البث الإسرائيلية تنشر حصيلة هجمات حزب الله على الحدود الشمالية

نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، إحصائيات عن الهجمات التي شنها حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية، منذ اندلاع الاشتباكات بين الحزب وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضمنت هذه الإحصائيات:

مقتل 17 من العسكريين والمدنيين.

إطلاق 3500 صاروخ وقذيفة من لبنان.

إطلاق 38 صاروخا من الأراضي السورية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه قصف أهدافا لحزب الله في 5 مناطق جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش في بيان عبر منصة إكس “هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قبل وقت وجيز مبنى عسكريا لمنظمة حزب الله في منطقة حول (قضاء مرجعيون)”.

وأوضح أن المقاتلات هاجمت نقاط مراقبة للحزب في منطقتي كفركلا (قضاء مرجعيون)، ويارون (قضاء بنت جبيل).

وأكد أنه في وقت سابق الأربعاء “هاجم مبنى عسكريا في منطقة القنطرة (قضاء مرجعيون)، كان يوجد فيها عنصر (من حزب الله)، إلى جانب مبنى عسكري آخر لحزب الله في منطقة الغندورية (قضاء مرجعيون)”.

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: “خلال النهار، تم رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ تجاه مناطق يرؤون، وهار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة)، ومسغاف عام، ومرغليوت، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار”.

من جانبه، قال حزب الله في سلسلة بيانات إن مقاتليه استهدفوا مساء الأربعاء “قلعة هونين، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابةً مباشرة”.

وأضاف حزب الله أن مقاتليه “استهدفوا موقع المرج بقذائف المدفعية”.

بدورها، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مساء الأربعاء أطراف الخيام، وكفركلا وسهل مرجعيون، بينما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة حولا واستهدف منزلا في حي الدير.

وأوضحت أن “قوات العدو (الإسرائيلي) أطلقت قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه محيط عيتا الشعب في القطاع الأوسط”.