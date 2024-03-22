اشتبك منفردا ساعات وأصاب 7 جنود.. استشهاد مقاوم بصاروخين للاحتلال غرب رام الله (فيديو)

المنفذ هو عسكري متقاعد في حرس الرئيس الفلسطيني.. عجز الاحتلال عن ملاحقته فاستهدفه بصاروخين

واصل مقاوم فلسطيني إطلاق النار على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت تطارده بعد عملية قام بها اليوم الجمعة قرب مستوطنة “دوليف” غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأصاب عددًا منهم بعضهم بإصابات خطرة.

ورغم حصاره وملاحقته ساعات عديدة وإطلاق النار عليه بطائرة، فقد انسحب المقاوم من موقع العملية، واشتبك مع جنود الاحتلال.

اشتباك استمر ساعات

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه “خلال تبادل إطلاق النار أصيب 7 من أفراد قوات الأمن بجروح وصفت حالة أحدهم بأنها بالغة الخطورة، واثنين آخرين بأنها خطرة”.

وأضافت “بعد تبادل مكثف لإطلاق النار استمر حوالي 5 ساعات، تمكّنت قوة من الجيش من تصفية الإرهابي بعد أن اختبأ داخل مغارة أو بين شجيرات متشابكة في الأدغال، فقامت مروحية عسكرية بإطلاق صاروخين عليه فقتلته”.

استشهاد المنفذ

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الشهيد هو مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع غرب رام الله، وهو عسكري متقاعد في حرس الرئيس الفلسطيني، واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد واعتقلت عددًا من أفراد أسرته.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية “في إطار ملاحقة منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله، جرى استدعاء مروحية وطائرات مقاتلة إلى مكان الحدث”، وأشارت إلى وجود إصابات في صفوف الجيش خلال الاشتباك.

مصادر للجزيرة مباشر: منفذ عملية إطلاق الــنار بـ #رام_الله هو الشــهـيد "مجاهد بركات منصور" عسكري متقاعد في حرس الرئيس الفلسطيني pic.twitter.com/QTgbbYjl9Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2024

وبعد عجز الجنود الإسرائيليين عن الوصول إليه في ظل مقاومته الشرسة ومواصلته إطلاق النار على الجنود، أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صاروخًا اتجاه مكان وجود المقاوم الفلسطيني، فاستشهد.

وباركت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح عملية إطلاق النار برام الله وقالت إنها “تؤكد على أن نهج المقاومة المسلحة مستمر، وأن جرائم العدو الصهيوني وخاصة في قطاع غزة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ولتؤكد على الوحدة”.

وذكرت مواقع فلسطينية أن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في نقل أحد جرحاه من موقع عملية إطلاق النار في قرية كفر نعمة غربي رام الله، ونشرت فيديو لسيارات إسعاف.

وأصيب مستوطن إسرائيلي على الأقل بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار قرب مستوطنة دوليف، وقالت صحيفة معاريف العبرية إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار على حافلة صغيرة بين مستوطنتي دوليف وتلمون وسط الضفة الغربية، وأصاب إسرائيليا واحدا على الأقل بجروح خطيرة.

وكشفت الصحيفة أنه تم إرسال مروحية قتالية إلى مكان الحادث، مع استخدام العديد من القوات والوسائل الخاصة للقبض على المسلح.

وأشارت إلى وجود عدد من المسيّرات في الهواء للمراقبة والهجوم. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.