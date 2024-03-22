الأميرة كيت ميدلتون تخرج عن صمتها وتكشف سر غيابها الغامض (فيديو)

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، الجمعة، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها “الوقت والمساحة والخصوصية” ريثما تستكمل علاجها.

وأكدت كيت أن اكتشاف إصابتها بالسرطان جاء بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في يناير/كانون الثاني الفائت شكّل “صدمة هائلة”، لكنها “بخير وتتحسّن كل يوم”.

وأمضت كيت (42 عامًا) زوجة ولي العهد الأمير وليام، أسبوعين في المستشفى في يناير.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

وتمنى البيت الأبيض لأميرة ويلز الشفاء الكامل بعد الأنباء “الفظيعة” عن تشخيص إصابتها بالسرطان.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين “سمعنا جميعًا الأنباء الفظيعة. نتعاطف مع دوقة كامبريدج وعائلتها”.

كما تمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كيت “الشفاء الكامل والعاجل”.

وأكد سوناك أن الأميرة تحظى “بحب ودعم البلاد بكاملها”، مضيفًا أنها أبدت “شجاعة هائلة” في البيان الذي أصدرته.