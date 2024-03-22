بلينكن يحذر إسرائيل من اجتياح رفح.. ونتنياهو: سنهاجم دون دعم واشنطن

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح (أقصى جنوب قطاع غزة) تهدد “بعزل إسرائيل في شكل أكبر”.

وقال بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته إسرائيل إن “القيام بعملية عسكرية برية كبيرة في رفح ليس الحل الأمثل، فهو يهدد بقتل مزيد من المدنيين.. ويهدد بعزل إسرائيل بشكل أكبر حول العالم، ويعرض أمنها على المدى البعيد للخطر”.

وأضاف: “سنبحث مع المسؤولين الإسرائيليين مسألة رفح الأسبوع المقبل في واشنطن”.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن بلينكن أخبر نتنياهو ومجلس الحرب أنه جاء إلى إسرائيل كصديق قضى الأشهر الخمسة الماضية في الدفاع عنها في أنحاء العالم.

ولكنه حذر (بلينكن) من أنه في ظل المسار الحالي، ومن دون خطة واضحة لليوم التالي بعد الحرب، فإن إسرائيل سوف تجد نفسها في مواجهة تمرد واسع لا تستطيع التعامل معه، وفقًا لما ذكره مصدر على علم بالاجتماع للموقع الإخباري الأمريكي.

وقال بلينكن، وفقًا لما ذكره المصدر: “أنتم بحاجة إلى خطة متماسكة، وإلا فإنكم ستظلون عالقين في غزة”.

نتنياهو لبلينكن: سنشن الهجوم على رفح حتى دون تأييد واشنطن

في السياق، قال نتنياهو إنه أبلغ بلينكن تصميمه على شنّ عملية عسكرية في رفح حتى من دون تأييد الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إثر لقائه بلينكن: “لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك”.

وأضاف: “أخبرته أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا”.

وتابع نتنياهو: “أخبرته أنني أقدر حقًا حقيقة أننا نقف معًا في الحرب ضد حماس منذ أكثر من 5 أشهر. وأخبرته أيضًا أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من مناطق الحرب وبالطبع تلبية الاحتياجات الإنسانية أيضًا، ونحن نعمل على تحقيق هذه الغاية”، على حد قوله.

في وقت سابق الجمعة، اجتمع بلينكن مع نتنياهو قبل عقد لقاء مع أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي.

ويحضر بلينكن، اجتماعات مجلس وزراء الحرب في كل مرة يزور فيها إسرائيل، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.