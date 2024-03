قال عضو البرلمان البريطاني جورج غالاوي إن ميناء غزة العائم سيتم تخصيصه لتهجير ملايين الفلسطينيين من ديارهم دون وجه حق.

وأضاف غالاوي خلال جلسة عامة للبرلمان “نواجه حالة سياسية في فلسطين تشهد تحولات كبرى كل يوم وساعة”، وأن هذه التحولات تقتضي من الحكومة البريطانية وخاصة وزارة الخارجية أن تكون لها كلمة “أكثر جرأة ونجاعة”.

وتابع غالاوي قائلًا “ميناء غزة سيتم بناؤه على أنقاض جثامين الفلسطينيين الأبرياء الذين قضوا تحت بيوتهم المهدمة في عمليات القصف الذي نفذته الطائرات الإسرائيلية”.

وشدد غالاوي في مداخلته أمام عدد من النواب البريطانيين على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي قال إن “هذا الميناء سيتم بناؤه لترحيل ملايين الفلسطينيين”، معلّقًا بأن هذا التصرف يمثل “أبشع أنواع التطهير العرقي”.

وقال إن هذا التصريح يتضمن موقفًا خطيرًا كان يجب الرد عليه فورًا، وأضاف “كنا ننتظر موقفًا من وزير خارجيتنا والرد على هذا التصريح لكن ذلك لم يحدث”.

“Netanyahu announced that the port being built in Gaza with the rubble of the homes destroyed in the bombing…

According to Netanyahu this port is being built for the deportation of millions of Palestinians from the territory, an act of ethnic cleansing” pic.twitter.com/ic6g36GxkV

— Newham Independents 🇵🇸💛 (@NewhamIndParty) March 20, 2024