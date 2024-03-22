روسيا تدرج حركة المثليين “LGBT” على قائمة الإرهاب

أدرجت الهيئة الروسية الفيدرالية للرقابة المالية، الجمعة، حركة مثليي الجنس، على قائمة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وقالت في بيان: “تم إدراج حركة LGBT الدولية وأقسامها الهيكلية على قائمة المنظمات الإرهابية والمتطرفة”، وفقًا لموقع روسيا اليوم الحكومي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الروسية العليا، قرارًا يقضي باعتبار حركة المثليين “متطرفة”، وحظر أنشطتها.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا عام 2022، بتصنيف العلاقات المثلية في البلاد في نطاق “الأفكار والقيم المدمرة للمجتمع الروسي”.

وكانت روسيا فرضت في نهاية عام 2022 مسؤولية إدارية وجنائية على “الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والولع الجنسي بالأطفال، وتغيير الجنس بين الأشخاص من كافة الأعمار”، كما جرى تشديد العقوبات على مثل هذه الدعاية بين القاصرين.