مشروع قرار فرنسي بشأن غزة يتجاوز وقف إطلاق النار والاتحاد الأوروبي يدعو إلى “هدنة فورية”

أعلنت فرنسا مساء الخميس أنها تعمل على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة يتجاوز الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، في حين دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى “هدنة إنسانية فورية” في القطاع المحاصَر.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان “نعتبر أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات جديدة في مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع الدائر”، مذكّرًا بالوضع الإنساني الكارثي.

وأوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن المقترح سيأتي مع مشروع قرار أوسع يتعلق بقضايا عدة، خصوصًا الوقف الدائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف قصير لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عبر منصة إكس، أن “على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، ويتبنى قرارًا جديدا لوقف النار بغزة”، مشيرًا إلى أن بلاده ستقدم مقترحات بخصوص القرار “الذي سوف يصب في مصلحة الجميع”.

بدورهم، دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة في بروكسل، الخميس إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر.

وقال البيان المشترك إن “المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية”. وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني “يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك”.

ودعا القادة إلى “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق” إلى غزة، وأعربوا عن “قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب في المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة”.

Strong and unified statement of EU leaders on the Middle East at #EUCO tonight!

The EU calls for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire.

Full & safe humanitarian access into Gaza is essential to provide the civilian population with life-saving…

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024