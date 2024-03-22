مفتي ليبيا: دعم أهل غزة أولى من دفع الأموال للتزاحم على تكرار أداء العمرة (فيديو)

قال مفتي الديار الليبية الشيخ صادق الغرياني، إن دفع الأموال للتزاحم على أداء العمرة أكثر من مرة هو إهدار صريح للمال، وإن أهل غزة ودعم المقاومة الفلسطينية في القطاع أولى بهذه الأموال.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس “هناك أشخاص يتزاحمون على أداء العمرة للمرة الخامسة أو العاشرة وحينما يصلون هناك (الديار المقدسة) يتزاحمون على شراء وجبات المكدونالد التي تحول بدورها هذه الأموال لدعم جيش الاحتلال”.

وأدان الشيخ الغرياني الإقبال المتزايد على المطاعم الأجنبية التي تدعم الاحتلال، وقال “إن هذه الأموال تذهب لقتل سكان غزة وتجويعهم”.

التزاحم على تكرار السفر إلى العمرة مع موت أهل غزة جوعا غفلة وتصرف غير صحيح الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/SROwJLQsJU — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) March 21, 2024

“اختراع صهيوني”

وحذّر الغرياني من الانسياق وراء ما وصفه بالادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بإنشاء معبر بحري لإغاثة غزة ووصفه بأنه “اختراع صهيوني”.

وقال المفتي إن ما يقع في قطاع غزة “لا يحتاج إلى قوافل ومعابر”، مؤكدًا أن ما يحتاج إليه أهل غزة هو وقف إطلاق النار “وعدم الاستهزاء بهم والتظاهر بأنهم يعملون معابر لدوافع إنسانية”.

ما حقيقة الاختراع الصهيوني الأمريكي بإنشاء معبر بحري لإغاثة أهل غزة؟ استمع الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/PgjVYunIPC — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) March 21, 2024

وخاطب المسلمين قائلًا “هل يعقل أيها المسلم أن تسلم أمريكا مساعدات لأهل غزة وهم يقتلونهم، إنكم تعطون سلاحكم لعدوكم”.

وأكد أن غزة تتعرض لحرب إبادة صريحة، وأن آلاف الشاحنات من جهة مصر والأردن تنتظر الدخول إلى غزة، مضيفًا أن الطائرات الأمريكية هي التي تقصف المدنيين في غزة وأن الرئيس جو بايدن لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف من الضحايا ما زالوا تحت الانقاض.