مواجهة حادة بين ناشطتين مناهضتين للحرب على غزة وعضو بالكونغرس الأمريكي (فيديو)

بثّ ممثل ولاية جورجيا الجمهوري مايك كولينز، مقطع فيديو على حسابه الخاص في منصة إكس، تضمّن مشادّة كلامية حادّة بينه وبين ناشطتين مناهضتين للحرب الإسرائيلية على غزة، داخل مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وظهر كولينز في الفيديو وهو يتهم الناشطتين بمعاداة اليهود لترد إحداهما عليه بأنها يهودية أصلًا فيعقّب قائلًا “نحن نحمي إسرائيل والرب يباركنا”.

وعندما نجحت الناشطان في حشره في الزاوية واتهامه بأنه ضالع في الإبادة الجماعية التي يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة من خلال التصويت على إرسال مزيد من الأسلحة والقنابل إلى إسرائيل، لم يجد السياسي الأمريكي من مَخرج من الورطة سوى قوله “أنتما إرهابيتان وتدعمان الإرهاب” .

وقبل أن يوصد في وجههما الباب، وجّهت إحدى الناشطتين كلامها إلى كولينز قائلة “أنت مقرف”.

وكان كولينز قد واجه موقفًا مشابهًا الشهر الماضي عندما تعرّض للمطاردة داخل ردهات الكونغرس من قبل نشطاء أمريكيين معارضين للحرب على غزة، اتّهموه بأن “يديه ملطّختان بدماء الأبرياء الفلسطينيين، وأنه تلقّى أموالًا كثيرة من أجل الدفاع عن إسرائيل وتبرير سياسة قتل الفلسطينيين”.

يذكر أن النائب الجمهوري عن ولاية جورجيا معروف بولائه المطلق لإسرائيل، وقد عمل من خلال نشاطه السياسي الذي امتدّ أكثر من عقد كامل داخل الكونغرس على تبنّي سياسة “يمينية متطرفة اتجاه العرب والفلسطينيين والمهاجرين القادمين من دول أمريكا اللاتينية”.