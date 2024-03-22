روسيا.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم على قاعة حفلات قرب موسكو (فيديو)

ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن 40 شخصًا قُتلوا وأصيب أكثر من 100 بحادث إطلاق النار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

وأفادت الوكالة أن أشخاصًا ما زالوا عالقين داخل قاعة الحفلات التي اشتعلت فيها النيران، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات، وقال مراسل “تاس” إن النيران التهمت ثلث المبنى التجاري وكامل السقف تقريبًا، وتصاعد دخان أسود كثيف، وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مكان الحادث.

كما أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار المركز التجاري وعماله، فيما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار.

ووصف الشهود، منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص، ويحملون أسلحة رشاشة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة بالتحقيقات الجنائية الكبرى في البلاد عبر “تلغرام” إنها “فتحت تحقيقًا جنائيًا في عمل إرهابي في منطقة موسكو”.

ونفت مجموعة مؤلفة من مقاتلين روس يحاربون إلى جانب أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم، وقال “فيلق حرية روسيا” الذي ينتمي مقاتلوه إلى القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان إن “الفيلق ليس في حالة حرب مع الروس المسالمين”، متهمًا قوات الأمن الروسية بالتخطيط للهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجهات الأمنية الروسية سماع دوى انفجار في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة “كراسنوغورسك” في ضواحي العاصمة موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفق موقع قناة “روسيا اليوم”.

ونقلت “رويترز” عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هناك تقارير عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن إلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية جميعها، وغيرها من الأحداث العامة الكبيرة في موسكو مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن البيت الأبيض أنه لا يملك مؤشرات على ضلوع أوكرانيا في هذا الهجوم الدامي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين “ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار”.