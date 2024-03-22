موسكو.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم على قاعة حفلات (فيديو)

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن 40 شخصا قٌتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

وأفادت الوكالة أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل قاعة الحفلات التي اشتعلت بها النيران، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات. وقال مراسل “تاس” إن النيران التهمت ثلث المبنى التجاري وكامل السقف تقريبا، وتصاعد دخان أسود كثيف. وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مكان الحادث.

كما أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري، فيما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

وقالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الجنائية الكبرى في البلاد عبر تلغرام إنها “فتحت تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي في منطقة موسكو”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجهات الأمنية الروسية سماع دوى انفجار في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة “كراسنوغورسك” في ضواحي العاصمة موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفق موقع قناة “روسيا اليوم”.

ونقلت “رويترز” عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن هناك تقارير عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وتحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق الذي أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية.

وقال رئيس البلدية “حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا”، فيما صرح فلاديمير ليغويدا المتحدث باسم البطريرك كيريل بأن الأخير “يصلي ليرقد الضحايا بسلام”.

كما أعلن إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها من الأحداث العامة الكبيرة في موسكو مطلع الأسبوع المقبل.

بدروها، نددت الخارجية الروسية بـ”اعتداء إرهابي دام” بعد حصول إطلاق نار وحريق تسبب بهما مسلحون مجهولون في صالة للحفلات في ضاحية موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام “على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة”.

وأعلن “البيت الأبيض” أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين “ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار”.