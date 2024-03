“المقاومة الضريبية”.. حملة كبرى داخل بريطانيا لوقف دعم الإبادة الجماعية في غزة

أطلق ناشطون في بريطانيا حملة كبرى باسم “لا ضريبة للإبادة الجماعية” تدعو إلى التوقف عن دفع الضرائب للحكومة البريطانية التي “تمول الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة” بهدف منعها من ذلك.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار، إنهم توصلوا إلى أن فكرة المقاومة الضريبية هي أمر قانوني وفق بعض قوانين المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنهم باشروا الحملة.

وأوضح براشار، وهو أحد مؤسسي الحملة، أن الناس في جميع أنحاء العالم يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال المظاهرات التي ينظمونها كل أسبوع ويتساءلون عما يمكنهم فعله لوقف المجزرة.

وأشار إلى أن الحملة تمكن الناس من قول إن الحكومة تستخدم “ضرائبنا في المذابح، وإن الشعب البريطاني والشركات البريطانية مذنبون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية” التي تنفذها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار براشار إلى أنهم يوفرون للناس طريقة تمكنهم من القول للحكومة إن “أموالنا لن تستخدم لقتل الناس في فلسطين”، ولفت إلى أن الحملة تمنح الناس الأدوات اللازمة للتأثير في السلطة ومعرفة السياسيين الذين يعملون من أجلهم حقًّا.

وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة محاسبة المتواطئين مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية، قائلًا “لا يمكن للسياسيين الاستمرار في ذلك بأسمائنا وأموالنا”.

وأكد براشار أن المقاومة الضريبية متأصلة عند البريطانيين، وأن الضرائب التي حاولت الحكومة فرضها في الثمانينيات أدت إلى انتفاضة شعبية ورفض ملايين الناس دفعها.

وذكر أن 3 ملايين شخص رفضوا دفع فواتير الطاقة بسبب الزيادات الأخيرة في أسعارها، مشيرا إلى أنهم أطلقوا الحملة مستلهمين الفكرة من طرق المقاومة تلك.

وأكد ذلك قائلًا “لن تستخدموا أموالنا لتزويد الظالمين بالسلاح، لن تستخدموا أموالنا لتوفير الحماية للسياسيين الإسرائيليين في الأمم المتحدة”، وأوضح أن شركة صغيرة، في إنجلترا رفضت دفع الضرائب، لأنها لا تريد المساهمة في الإبادة الجماعية في غزة وتمويل المجزرة من ضرائبها.

