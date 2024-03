اليونيسف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب المجنونة على غزة والوضع في مستشفى ناصر “مزرٍ”

وصف متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر، ما يحدث في قطاع غزة بأنه أصبح حربا ضد الأطفال، مؤكدًا أن القطاع الفلسطيني لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي.

إلدر الذي زار قطاع غزة مرتين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال لوكالة الأناضول “عادة في جميع الأزمات تؤذي الحروب الفئات الأكثر ضعفًا وهم الأطفال، ويشكل الأطفال نحو 20% من أعداد القتلى غالبا، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40%، إذ تم قتل أكثر من 10 آلاف طفل (منذ بداية الحرب) والرقم في ازدياد”.

واعتبر أن الأطفال في غزة يتعرضون للكثير من الضغوط النفسية، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لعلاجهم هو تحقيق وقف إطلاق النار.

وتابع “سيستمر الأطفال في غزة في العيش في منطقة حرب إلى أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث لم يعد القطاع مكانًا مناسبًا لحياة الأطفال رغم وجود أكثر من مليون طفل بداخله”.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.​​​​​​​​​​​​​​

At Nasser hospital in Gaza UNICEF Spokesperson @1james_elder reflects on the children he met the last time he was there.

An immediate humanitarian ceasefire provides the best chance to save lives, end suffering and enable the urgent delivery of life-saving aid. pic.twitter.com/K7gr0ktOOq

— UNICEF (@UNICEF) March 22, 2024