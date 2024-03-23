تعرف إلى ردود فعل أمريكا وأوكرانيا بعد الهجوم الدامي في موسكو (فيديو)

قُتل 60 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 100 بإطلاق نار أعقبه حريق ضخم، مساء الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو بعدما اقتحمها عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ”اعتداء إرهابي دام”، فيما أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم.

ونددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بهذا “الاعتداء الإرهابي الدامي”، وقالت عبر “تلغرام” بأنه “على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة”.

فيما أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيقات الجنائية الكبرى في البلاد أنها “فتحت تحقيقًا جنائيًا في عمل إرهابي”.

ووقع الهجوم الذي نفّذه مسلحون عدة في المساء بقاعة كروكوس سيتي هول، وهي قاعة للحفلات الموسيقية تقع في ضاحية كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية.

أوكرانيا تنفي “أي علاقة لها” بالهجوم في موسكو

وأكدت أوكرانيا أن “ليس لها أي علاقة” بإطلاق النار واصفة الواقعة بـ”العمل الإرهابي”.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر “تلغرام”: “لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث”.

واتهمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، الأجهزة الخاصة الروسية بالتخطيط للهجوم، وقال الجهاز عبر “تلغرام” إن “الهجوم الإرهابي في موسكو كان استفزازًا مخططًا ومتعمدًا من الأجهزة الخاصة الروسية بناء على أوامر فلاديمير بوتين”.

واعتبر أن الهجوم “يجب أن يُفهم على أنه تهديد من بوتين لإثارة التصعيد وتوسيع الحرب”.

عاجل | رويترز: تنـظـيم الـدولـة يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/89gTFjRIWW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 22, 2024

واشنطن: لا مؤشرات على تورط أوكرانيا في هجوم موسكو

وقدّم البيت الأبيض تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار “مروع” داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، معلنًا أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: “نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها”.

وأضاف “ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار”.

ولفت كيربي إلى أنه “لا ينصح في مثل هذه المرحلة المبكرة بربط (الأمر) بأوكرانيا”.

وأشار إلى أن “هناك أشخاصًا في موسكو وروسيا يختلفون مع الطريقة التي يحكم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مضيفًا “لكنني لا أعتقد أنه من الممكن الربط بين الهجوم والدوافع السياسية في المرحلة الحالية”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن البيت الأبيض يقول إنه لا يرى أي مؤشر على تورط الأوكرانيين في هجوم موسكو. متسائلة: “على أي أساس يتوصل إلى هذه الاستنتاجات؟”.