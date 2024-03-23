تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو (فيديو)

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، الجمعة، وأسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وفق حصيلة أولية للسلطات الروسية.

وقال التنظيم في بيان نشره، اليوم السبت، على منصة “تلغرام” إن مقاتليه “هاجموا تجمعًا كبيرًا.. في ضواحي العاصمة الروسية موسكو”.

ونقلت وكالة أعماق عن مصدر أمني في التنظيم قوله “مقاتلو الدولة الإسلامية هاجموا تجمعًا كبيرًا للنصارى في مدينة بضواحي العاصمة الروسية موسكو وقتلوا وأصابوا المئات وألحقوا دمارًا كبيرًا بالمكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم بسلام”.

وفي وقت سابق الجمعة، قُتل 40 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 100 بإطلاق نار أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو بعدما اقتحمها عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ”اعتداء إرهابي دام”.

ووقع الهجوم الذي نفذه مسلحون عدة في قاعة كروكوس سيتي هول، وهي قاعة للحفلات الموسيقية تقع في ضاحية كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية.

ووصف شهود عيان “منفذي إطلاق النار” بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص، ويحملون أسلحة رشاشة.