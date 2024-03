استشهاد 5 جرحى.. جيش الاحتلال يهدد بتدمير مباني مستشفى الشفاء فوق رؤوس من فيه

كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه من المرضى والنازحين.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، نقلا عن إفادات من داخل المستشفى، تهديد جيش الاحتلال للطواقم الطبية داخل مباني المجمع والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، إذا لم يخرجوا للتحقيق والتعذيب والإعدام.

وأعرب المكتب عن استنكاره وإدانته الشديدة لما قال إنها جريمة منظمة يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها بكل وحشية وانتقام. وحمّل المكتب، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن استمرار الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي والطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين.

وطالب البيان دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ظهر اليوم السبت استشهاد 5 من الجرحى المحاصرين من قبل قوات الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي دون مياه أو طعام أو خدمات صحية.

وقالت إن باقي المصابين بحالة سيئة جدا وبدأ الدود يخرج من جروحهم، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والمرضى، يناشدون كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.

وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، إلى 32 ألف و142 شهيدا و74 ألف و412 مصابا من منذ السابع من اكتوبر الماضي.

من ناحية أخرى أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز مرضى في حالة حرجة ومتطوعين داخل مستشفى الشفاء شمال غزة.

وقال إن 50 عاملا صحيا (معظمهم صغار ومتطوعون) و143 مريضا احتجزوا جميعا في مبنى واحد منذ اليوم الثاني من الغارة، مع كمية محدودة جدًّا من الطعام والماء وحمام واحد فقط غير عامل”.

وأضاف المسؤول الأممي نقلًا “عن تقرير طبيب في مستشفى الشفاء عبر زميل في الأمم المتحدة” أن المرضى في حالة حرجة، والكثير منهم مستلقون على الأرض.

