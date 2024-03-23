“سعداء بتجويع غزة”.. ساندرز يهاجم مشروع قانون في الكونغرس يحرم الأونروا من التمويل الأمريكي (فيديو)

“من المأساوي أن العديد من أعضاء الكونغرس يبدون سعداء بكونهم جزءًا من تجمّع المجاعة هذا”

جدد بيرني ساندرز النائب المستقل عن ولاية فيرمونت، مطالبته للإدارة الأمريكية بوقف المساعدات الممنوحة لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، وذلك في جلسة لمجلس النواب، مساء أمس الخميس.

وانتقد ساندرز زملاءه النواب لاستعدادهم لقطع المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة للفلسطينيين، واصفًا إياهم بأنهم أعضاء في “تجمّع المجاعة” وضليعون في قبول وتبرير استخدام الاحتلال لسلاح التجويع لقتل الشعب الفلسطيني.

Gaza is starving. The UN is trying to feed them. Yet many in Congress seem happy to be part of the starvation caucus – more focused on attacking the UN than getting desperately-needed aid to suffering Palestinians. pic.twitter.com/yXw9Jyso1r — Bernie Sanders (@SenSanders) March 22, 2024

وقال ساندرز الذي يشغل منصب رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ “من المأساوي أن العديد من أعضاء الكونغرس يبدون سعداء بكونهم جزءًا من تجمع المجاعة هذا، وسعداء بقطع التمويل عن الأونروا وزيادة صعوبة توصيل المساعدات للفلسطينيين في خضم هذه الأزمة”.

وأضاف مؤكدًا تصريحات سابقة لمسؤولي الأمم المتحدة بأن “إسرائيل تستخدم سلاح التجويع وسيلة للحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وهذا يعتبر جريمة حرب”.

وأردف قائلا “قُتل نحو 32 ألف فلسطيني خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة حتى 21 مارس، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تم تهجير الغالبية العظمى من سكان الإقليم”.

LIVE NOW: We are witnessing unspeakable suffering in Gaza as we speak. It’s time for the U.S. to stop asking Netanyahu to do the right thing, and start telling him what must happen. https://t.co/GW74HFGI5K — Bernie Sanders (@SenSanders) March 20, 2024

واستغرب النائب الأمريكي عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية بطلبات الإدارة الأمريكية بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال إن تل أبيب مدعومة من قبل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، تتحدى إدارة الرئيس جو بايدن، مضيفًا أنه “حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة عن مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفعل الشيء الصحيح، وأن تبدأ في إخباره بما يجب فعله”.

وكان البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي قد توصّلا إلى اتفاق بشأن تمديد تجميد التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/آذار 2025.

ونقل موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، الأربعاء، أن زعماء الكونغرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى، يتضمن استمرار تجميد التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.