“سعداء بتجويع غزة”.. ساندرز يهاجم مشروع قانون في الكونغرس يحرم الأونروا من التمويل الأمريكي (فيديو)

جدد بيرني ساندرز النائب المستقل عن ولاية فيرمونت، مطالبته للإدارة الأمريكية بوقف المساعدات الممنوحة لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، وذلك في جلسة لمجلس النواب، مساء أمس الخميس.

وانتقد ساندرز زملاءه النواب لاستعدادهم لقطع المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة للفلسطينيين، واصفًا إياهم بأنهم أعضاء في “تجمّع المجاعة” وضليعون في قبول وتبرير استخدام الاحتلال لسلاح التجويع لقتل الشعب الفلسطيني.

Gaza is starving. The UN is trying to feed them.

Yet many in Congress seem happy to be part of the starvation caucus – more focused on attacking the UN than getting desperately-needed aid to suffering Palestinians. pic.twitter.com/yXw9Jyso1r

