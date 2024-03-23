لابيد: نتنياهو ليس سويا ويجب إنهاء الحرب في أسرع وقت (فيديو)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء السبت، إن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في الحرب على قطاع غزة، بسبب وجود رئيس حكومة غير سوي وحكومة سيئة.

ودعا لابيد إلى ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن.

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية بتغيير الحكومة، قائلا “هناك عناصر متطرفة في الحكومة تعيق إنهاء الحرب”.

وأضاف لابيد أنه يجب العمل على تشكيل تحالف استراتيجي إقليمي مع الإمارات والسعودية ومصر والأردن، لمواجهة إيران وإعادة إعمار غزة بعد نهاية الحرب.

ودعا لابيد، الخميس الماضي، إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى لو كانت الصفقة سيئة، قائلا “في بعض الأحيان يكون الشيء الصعب والمؤلم هو الشيء الصحيح”.