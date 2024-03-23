لحظة إصابة صاروخ روسي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ روسي على سد محطة دنيبرو، أكبر محطات أوكرانيا لإنتاج الطاقة الكهرومائية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن المحطة أصيبت بثمانية صواريخ روسية وأصبحت خارج الخدمة، لكنها أكدت عدم وجود خطر لانهيار السد، الذي أظهرت الصور اشتعال النيران فيه.

وذكرت السلطات أن الهجوم الروسي هو الأكبر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وتقع المحطة الكهرومائية على مسافة 60 كيلومترا من محطة “زابوريجيا” للطاقة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية مطلع الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، إنها شنت هجوما كبيرا على أوكرانيا باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها من البر والبحر والجو، مضيفة أن الهجوم كان واحدا من سلسلة من 49 ضربة انتقامية شنتها القوات الروسية منذ 16 مارس/آذار الجاري، ردا على القصف الأوكراني للأراضي الروسية ومحاولات قوات مدعومة من أوكرانيا اختراق الحدود والاستيلاء على تجمعات سكانية روسية على الحدود.

وذكرت الوزارة أنها قصفت مواقع تابعة لشبكة الكهرباء وخطوط سكك حديدية ومصانع عسكرية ومستودعات ذخيرة وتجمعات للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وأضافت أن الضربات استهدفت أيضا “مستودعات تخزين الطائرات المسيّرة والقوارب المسيّرة والقواعد اللوجستية ونقاط الانتشار المؤقتة لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب”.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم السبت، إنها أسقطت 31 من 34 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم أثناء الليل.