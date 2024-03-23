مصادر لـ”الجزيرة” تكشف الرد الإسرائيلي على حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

كشفت مصادر لـ”الجزيرة” أن رد إسرائيل الذي قُدم إلى الوسطاء الدوليين بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضمّن رفضا لوقف الحرب وانسحاب قواتها من القطاع وعودة النازحين بلا شروط، مؤكدة أن الرد حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وأوضحت المصادر أن الرد الإسرائيلي قدّم نقاطا مفصلة فيما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات العسكرية.

#عاجل | مصادر للجزيرة : رد إسرائيل الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط#حرب_غزة pic.twitter.com/51j0oliYlY — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 23, 2024

وبشأن عودة النازحين، عرض الرد الاسرائيلي “عودة مقيدة” لـ2000 شخص يوميا من النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق.

#عاجل | مصادر للجزيرة: الرد الإسرائيلي عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ#حرب_غزة pic.twitter.com/2mAenUYtkc — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 23, 2024

وحسب المصادر، فإن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل رفضت طلب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشأن الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، في إشارة إلى أنها (إسرائيل) عرضت الإفراج عن 5 أسرى فقط من أصحاب المؤبدات على أن تقوم هي بتحديد الأسماء المفرج عنها.

كما شمل رد إسرائيل حقها في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرَج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين، وفق المصادر ذاتها.

وأفادت المصادر للجزيرة بأن إسرائيل طالبت مقابل الإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة “شاليط” إفراج “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس عن جنديين لديها أُسرا قبل الحرب الحالية، هما هدار غولدن وشاؤول آرون.