سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصادر لـ”الجزيرة” تكشف الرد الإسرائيلي على حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

إسرائيل تشهد احتجاجات تطالب بإعادة الأسرى عبر التفاوض مع حماس (رويترز)
23/3/2024

كشفت مصادر لـ “الجزيرة” أن الرد الإسرائيلي الذي قُدم للوسطاء الدوليين بشأن وقف إطلاق النار في غزة تضمن رفضا لوقف الحرب وانسحاب قواتها من القطاع وعودة النازحين بلا شروط، مؤكدة أن الرد حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وأوضحت المصادر أن الرد الإسرائيلي قدم نقاطا مفصلة فيما يتعلق بتبادل الاسرى وشروط وقف العمليات العسكرية.

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وبشأن عودة النازحين عرض الرد الاسرائيلي “عودة مقيدة” لـ 2000 شخص يوميا من النازحين إلى شمال القطاع وذلك بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الاتفاق.

وبحسب المصادر فإن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل رفضت طلب حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشأن الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة، في إشارة إلى أنها (إسرائيل) عرضت الإفراج عن 5 أسرى فقط من أصحاب المؤبدات على أن تقوم هي بتحديد الأسماء المفرج عنها.

كما شمل الرد الإسرائيلي حقها في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم خلال الصفقة إلى خارج فلسطين، وفق المصادر ذاتها.

وأفادت المصادر للجزيرة بأن إسرائيل طالبت مقابل الإفراج عن الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من صفقة “شاليط” إفراج “كتائب القسام” الجناح العسكري لحماس عن جنديين لديها أسرا قبل الحرب الحالية وهما هدار غولدن وشاؤول آرون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات