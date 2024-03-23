هجوم موسكو.. ارتفاع عدد القتلى والكرملين يعلن توقيف 11 بينهم المهاجمون الأربعة

أعلنت روسيا السبت توقيف 11 شخصًا، بينهم 4 مهاجمين ضالعين في الهجوم الذي نفذ في صالة للحفلات الموسيقية أمس الجمعة بضاحية موسكو.

من جانبها أعلنت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى مسؤولية التحقيق في الجرائم الكبرى اليوم، ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 143 شخصا.

وقالت لجنة التحقيق عبر تليغرام “عثرت أجهزة الطوارئ على المزيد من الجثث أثناء إزالة الأنقاض”، وأضافت أنه من المتوقّع أن يستمرّ عدد القتلى في الارتفاع.

ويعدّ هذا الهجوم الذي تبنّاه تنظيم الدولة الأكثر حصدًا للأرواح في موسكو منذ 10 سنوات على الأقلّ.

“4 منهم ضالعون مباشرة في الهجوم”

وأفاد الكرملين في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي) أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين “بتوقيف 11 شخصا، 4 منهم ضالعون مباشرة في الهجوم”.

وجاء في البيان أن “مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس بتوقيف 11 شخصًا، من بينهم أربعةٌ متورطون في الهجوم على صالة كروكوس”.

ونقلت الوكالة عن الكرملين أن العمل جارٍ لرصد المزيد من المتواطئين.

وأضافت أن هناك أشخاصًا توفوا متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية وباستنشاق الدخان بعدما اشتعلت النيران في مركز “كروكوس سيتي هول” الترفيهي التجاري بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة موسكو أمس الجمعة.

واقتحم مسلحون يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة مركز كروكوس التجاري حيث كان يقام حفل موسيقي، وفتحوا النار من أسلحة آلية على الجمهور، ثم قاموا بعدها بإلقاء قنبلة يدوية؛ مما أدى إلى اشتعال النيران.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية، وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.