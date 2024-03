وزير خارجية إسرائيل يكيل الاتهامات لـ”الأمم المتحدة”.. ما القصة؟

وصف يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي “الأمم المتحدة” بأنها “منظمة معادية لإسرائيل” بعد أن دعا أمينها العام أنطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة على قطاع غزة، وتحدث عن خطورة الوضع الإنساني لدى زيارته الجانب المصري من رفح.

وقال كاتس، اليوم السبت، على منصة إكس “في ظل قيادته (غوتيريش) صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل تؤوي الإرهاب وتشجعه”.

وأضاف “الأمين العام للأمم المتحدة وقف اليوم على الجانب المصري من معبر رفح، وحمَّل إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في غزة، من دون أن يدين بأي شكل من الأشكال ‘إرهابيي حماس-داعش’ الذين ينهبون المساعدات الإنسانية، ومن دون أن يدين الأونروا التي تتعاون مع الإرهابيين، ومن دون الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين”، على حد زعمه.

the UN Secretary-General @antonioguterres, stood today on the Egyptian side of the Rafah crossing and blamed Israel for the humanitarian situation in Gaza, without condemning in any way the Hamas-ISIS terrorists who plunder humanitarian aid, without condemning @UNRWA that…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 23, 2024