استئناف رحلات الخطوط التركية إلى ليبيا بعد توقف نحو 10 أعوام

أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده بدءا من الأسبوع المقبل، بعد انقطاع نحو 10 أعوام.

جاء ذلك في منشور للدبيبة على حسابه بمنصة إكس، قال فيه “بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من الأسبوع المقبل”.

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وأشار إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات.

وأضاف الدبيبة “بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد”.

الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية #التركية لتستأنف رحلاتها إلى #ليبيا ابتداءً من الأسبوع المقبل. مؤشر إضافي لتعزيز حالة #الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات. وبهذه المناسبة أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق… — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 23, 2024

3 رحلات أسبوعيا

من جانبه، قال المدير العام للخطوط التركية بلال إكشي، عبر منشور في إكس، إن رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، معلنا إتاحة بيع التذاكر.

معيتيقة أولا

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الليبية محمد الشهوبي أن الخطوط ستعود إلى مطار معيتيقة أولا، على أن تُستأنف في باقي المطارات تباعا، حسب قوله.

وكان وزير المواصلات وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز قد اتفقا، في 19 فبراير/شباط الماضي، على تسريع الإجراءات اللازمة من البلدين تمهيدا لعودة الخطوط الجوية التركية واستئناف رحلاتها إلى المطارات الليبية.

يُذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2015، أعلنت الخطوط التركية تعليق رحلاتها إلى ليبيا بسبب ما قالت إنه “استمرار تدهور الوضع الأمني فيها”.