انفجار وحريق هائل في سوق المواشي بمدنية نيالا جنوبي دارفور (فيديو)

شب حريق هائل بـ”سوق المواشي” بمدينة نيالا، اليوم الأحد، بعد انفجار برميل وقود معد للبيع، وفق ما أفادت صحف ومواقع سودانية عدة.

وأفادت وسائل إعلام سودانية أن الحريق أدى إلى تدمير العديد من المحال في السوق الذي يقع بمدنية نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد شهود عيان أن الحريق اندلع بالسوق، ظهر الأحد، وتسبب بحالة كبيرة من الذعر بين المواطنين والتجار.