توغُّل مفاجئ في خان يونس.. جيش الاحتلال يقتل أحد الكوادر الصحية وهذه رسالته الأخيرة (فيديو)

أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، باستشهاد أمير أبو عيشة، أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، بإطلاق نار إسرائيلي خلال عمله داخل مستشفى الأمل غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر إن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وأكد أن “جميع طواقمه تحت الخطر الشديد ولا تستطيع الحركة نهائيًّا، كما أنها تعجز عن مواراة جثمان الزميل أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى”.

🚨عاجل: قوات الاحتلال تحاصر كل من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف جداً واطلاق نار كثيف. 💢 آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيط المستشفى، وجميع طواقمنا تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً، كما أنها… — PRCS (@PalestineRCS) March 24, 2024

الرسالة الأخيرة

وبث الهلال الأحمر الرسالة الأخيرة التي وصلت إليه من أبو عيشة قبل استشهاده، فجر اليوم، برصاص الاحتلال داخل مستشفى الأمل.

وأكدت مصادر ميدانية للجزيرة مباشر توغل جيش الاحتلال في مناطق المعسكر وحي الأمل وصولًا إلى جامعة الأقصى ومسجد القبة منذ ساعات الفجر الأولى، كما كثف نشاطه العسكري بالمنطقة وفي محيط مستشفى ناصر.

"قصف عنيف ومتواصل في محيط مستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس تزامنا مع إطلاق نار متواصل".

هذه كانت الرسالة الأخيرة التي وصلتنا من الزميل أمير ابو عيشة قبل ان يستشهد فجر اليوم برصاص الاحتلال داخل #مستشفى_الأمل. #لست_هدفا ❌#غزة — PRCS (@PalestineRCS) March 24, 2024

توغل مفاجئ

وتوغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم، بشكل مفاجئ قرب مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من المدينة، خلّفت شهداء وجرحى.

وتركز القصف الجوي جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال قرب مجمع ناصر الطبي، مع تجدد إطلاق النار من طائرات مروحية إسرائيلية في أجواء خان يونس.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر تقدم آليات جيش الاحتلال باتجاه مجمع ناصر الطبي بالتزامن مع شن غارات وأحزمة نارية. وأفادت بوقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين بمنطقة المواصي، كما أكد مواطنون رؤيتهم دبابات الاحتلال على الطريق الواصل بين جامعة الأقصى ومسجد القبة وصولًا إلى شارع 5.

ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر هربًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، وقد بدأ العمل داخل المستشفى تدريجيًّا في قسم الطوارئ بعد إجراء إصلاحات وتوفير معدات وأجهزة طبية.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي، اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى في عملية عسكرية استمرت 10 أيام، قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيه، إضافة إلى تنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى، وفق وزارة الصحة في القطاع.