سرايا القدس: أجهزنا على ضابط و3 جنود إسرائيليين بكمين في طولكرم

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن مقاتليها نصبوا كمينًا لسيارة كانت تقل ضابطًا و3 جنود إسرائيليين شمال طولكرم بالضفة الغربية، وأوقعوهم جميعا قتلى.

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها، اليوم الأحد، إن مقاتليها “نصبوا كمينا عند بوابة دير الغصون إلى الشمال من مدينة طولكرم، حيث راقبوا تحركات جيش الاحتلال بعد نصب الكمين، وفور وصول مركبة تقل ضابطا و3 جنود قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر والإجهاز عليهم مما أدى إلى انقلاب مركبتهم، وانسحب المقاومون من المنطقة بسلام”.

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وأضاف البيان “تمكن جنودنا الميامين في سرايا القدس كتيبة طولكرم من التسلل داخل أراضينا المحتله قرب بوابة الدير، وبعد المراقبة الحثيثة تمكن مجاهدونا من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كانت تقل ضابط المناوبة برفقة ثلاثة خنازير، وتمكن جنودنا من اعتراض طريقهم وإمطارهم بزخات مباركة من الرصاص تصليهم ويلات العذاب، مما أدى إلى مقتلهم جميعهم وانقلاب المركبة”.

ردا على اغتيال قائدها في الضفة

وأردف “لتكون هذه العملية ردا على اغتيال مقاتلينا في مخيم نورشمس وامتدادا إلى مخيم جنين البطولة وشهدائها وعلى رأسهم الشهيد القائد أبو شادي الحواشين ولا نزكي على الله أحدا، لتكون رسالة إلى العدو الجبان أننا كمثل الجسد الواحد”.

والجمعة، أعلنت سرايا القدس استشهاد قائدها العام في الضفة الغربية وقائد كتيبة جنين، الشهيد محمد مأمون حواشين (أبو شادي)، متأثرا بإصابة خطرة جراء قصف الاحتلال لسيارة كانت تقله في جنين شمالي الضفة، وأشارت إلى أن الشهيد حواشين (28 عاما) كان المسؤول عن عمليات عسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل ضابط صف من قوات الكوماندوز وإصابة ضابط وجندي في عملية بدير بزيع في رام الله.

وعقب الإعلان عن العملية، صدحت مكبرات الصوت في مساجد طولكرم بالتكبير، وتعالت الهتافات في مخيمات المدينة ابتهاجا بالعملية، ووزّع الأهالي الحلوى في الشوارع، مرددين الهتافات المؤيدة للمقاومة ولقطاع غزة.

وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7740 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 15 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.