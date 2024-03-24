شاهد: صور أقمار صناعية تُظهر نقاط تفتيش إسرائيلية جديدة تفصل شمال غزة عن جنوبه

أظهرت صور أقمار صناعية، التُقطت يوم 20 مارس/آذار الجاري، بناء جيش الاحتلال نقاط تفتيش جديدة على طول طريق (نتساريم) الذي أنشأته إسرائيل للفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وتُظهر الصور إنشاء نقطة تفتيش عند تقاطع شارع صلاح الدين مع طريق نتساريم الواقع جنوب مدينة غزة.

وتكشف الصور أيضًا بناء نقطة تفتيش أخرى في شارع الرشيد عند نقطة التقائه مع طريق نتساريم، تبعد نحو 300 متر عن اللسان البحري الذي يجري إنشاؤه مؤخرًا.

كما تُظهر الصور استمرار عمليات الإنشاءات في اللسان البحري الجديد الذي وصل طوله إلى 90 مترًا، ويظهر في الصور عدد من آليات البناء والحفر في محيط المكان.

وفي وقت سابق، أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة أيام 11 و12 و13 مارس الجاري، ظهور أعمال إنشاء رصيف بحري على ساحل جنوب مدينة غزة.

فصل الشمال عن الجنوب

وكان المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في 27 فبراير/شباط الماضي، شروع قوات الاحتلال في إنشاء طريق بمنطقة جحر الديك يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وشقت القوات طريقًا بطول 7 كيلومترات شمال قطاع غزة، يمتد من غابة بئيري في النقب الغربي مرورًا بحي الزيتون وصولًا إلى البحر.

קצת רשמים מעוד ביקור בעזה, בעידן שלב ג׳ של לוחמת הפשיטות בצפון הרצועה. הפעם בשכונת זיתון:

קודם כל – המסדרון. הציר באורך 7 ק״מ שמבתר את הרצועה, ומתפרס מיער בארי עד הים.

בתחילת התמרון לקח לאוגדה 36 ימים ארוכים לפרוץ את הדרך ולהשיג בה שליטה. היום – זו אוטוסטרדה צה״לית נשלטת היטב >> pic.twitter.com/sv6bbdkmPa — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 27, 2024

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في 19 فبراير، أن جيش الاحتلال بدأ بإقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه، بهدف فصل شمال القطاع عن بقية أجزائه.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن الطريق العرضي “794” يبدأ من منطقة مستوطنة “نحال عوز” في غلاف غزة، ويمتد غربًا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط.