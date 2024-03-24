ضرب مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمسيّرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تبث صور “عمليتها النوعية” (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، فجر اليوم الأحد، استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بطائرات مسيّرة.

وجاء في بيان للمقاومة عبر تليغرام “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد الموافق 24 -3- 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة”.

نصرة لغزة

وأضاف البيان “وتأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرة لأهلنا في غزة، وردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”، وفقًا للبيان.

ولم يعلن الاحتلال الإسرائيلي شيئًا بشأن الهجوم أو ما إذا كانت المسيّرات قد وصلت إلى وجهتها أم لا.

و”المقاومة الإسلامية في العراق” هي تشكيل عسكري يضم عددًا من الفصائل والجماعات المسلحة، ظهر عقب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت 32142 شهيدًا و74412 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.