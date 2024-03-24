فرحان حق للجزيرة مباشر: نتوقع حدوث مجاعة في غزة بهذا التوقيت ما لم يتغير الوضع (فيديو)

توقع فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حدوث “مجاعة” في غزة بنهاية مايو/أيار المقبل، ما لم يتغير الوضع الراهن بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

لكنه أكد خلال مشاركته، السبت، في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال إنه “يمكن منع هذه المجاعة إذا سُمح بدخول شاحنات المساعدات إلى القطاع”.

وأضاف “نحن بحاجة ماسّة إلى فتح جميع المعابر لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، حتى لو لم يتم وقف إطلاق النار”.

وشدد حق على “ضرورة حماية المستشفيات في قطاع غزة من أي عمليات قتالية”.

وفي وقت سابق السبت، قال غوتيريش من رفح المصرية “الفلسطينيون من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي في ظروف كارثية”.

وأضاف “لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وتابع “الآن وأكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأشار إلى أنه أتى “حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث.. هُدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها مع المجاعة التي تحيق بالسكان”.

وأوضح “علينا عدم الاستسلام وفعل كل ما بوسعنا لتسود الإنسانية في غزة، حان الوقت لإغراق غزة بمساعدات حقيقية منقذة للحياة”.

وأكد غوتيريش أن الوقت حان أيضا لتقدم إسرائيل التزاما صارما بالوصول غير المقيد للسلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

وبشأن الاتهامات الإسرائيلية لوكالة “الأونروا”، أكد فرحان حق أن هناك تحقيقات تجري بشكل جدي بخصوص الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى موعد انطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.