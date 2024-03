قنابل ودخان بمحيط مجمع الشفاء.. الاحتلال يصعّد عمليته العسكرية ويعلن مقتل أحد جنوده (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي، محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قنابل دخانية في محيط حي الرمال، كما أطلقت طائرات الاحتلال النار على المواطنين في محيط منطقة الجندي المجهول بالحي.

وبثت الجزيرة مباشر صورا لتصاعد الدخان جراء قصف الاحتلال في محيط المجمع الذي يُعَد أكبر مستشفى في قطاع غزة.

يأتي هذا في حين دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تجاوز مربع الصمت والتحرك لوقف جرائم الإعدامات الميدانية والتنكيل بالمحاصرين في مجمع الشفاء ومحيطه.

وأضافت في بيان، اليوم الأحد، عبر منصة تليغرام “نستهجن الصمت الدولي الرسمي المطبق على الكارثة الإنسانية التي تصنعها الآن آلة الاحتلال الحربية الفاشية في مستشفى الشفاء ومحيطه، دون أن تجد هذه الأفعال النازية أي رد فعل من المجتمع الدولي أو مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أو المنظمات الإنسانية الدولية”.

وتابعت “إننا نطالب أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، وجماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل، بالتحرك الفوري على كل الأصعدة، لتشكيل أكبر حالة ضغط على مصالح الاحتلال وداعميه، وبذل الجهود لإسناد شعبنا في قطاع غزة، في معركته ضد آلة القتل والإبادة الصهيونية”.

واستطردت “إننا في هذا السياق نؤكد أن هذه الجرائم البشعة لن تكسر من عزيمة شعبنا وصموده وثباته على أرضه، وتمسّكه بحقه في الحرية وتقرير المصير”.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال، اليوم، مقتل أحد جنوده في معركة شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب “الرقيب ليئور رافيف (21 عاما) من ريشون لتسيون، من الكتيبة 932 لواء ناحال، قُتل في معركة شمالي قطاع غزة”.

Live update: IDF announces death of Sgt. First Class Lior Raviv in Shifa Hospital op, raising soldier death count to 252 https://t.co/SvGsFQ2tyC

— ToI ALERTS (@TOIAlerts) March 24, 2024