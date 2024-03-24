ماكرون يحذر نتنياهو: أي نقل قسري للسكان من رفح يشكل “جريمة حرب”

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا “معارضته الصارمة” لشن إسرائيل عملية عسكرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وحذر ماكرون، اليوم الأحد، من أن “النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب”، في تصعيد للهجة المستخدمة من قبل الرئيس الفرنسي تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة”، وأدان “بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان”.

وأعلنت إسرائيل، الجمعة الماضي، مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح إسرائيل “بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة”، كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نية فرنسا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.