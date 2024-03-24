نائب إسرائيلي: علينا إنهاء الحرب باستيطان اليهود في كامل شمال غزة

قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تسفيكا فوغل، اليوم الأحد، إن اليهود ينبغي أن يستوطنوا شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لفوغل النائب عن حزب “عوتسما يهوديت” عبر الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وأضاف “حين تنتهي الحرب، على إسرائيل أن تتيح استيطان اليهود شمالي قطاع غزة بأكمله”.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن فوغل قوله عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها “ستدفع ثمن 7 أكتوبر (تشرين الأول) بطريقة واحدة فقط: لن تكون لها أرض هناك. أنا أشجع الهجرة الطوعية، ومن يريد سيحصل على منحة مني”.

نعتمد على أنفسنا

وعلى خلفية اقتراح التسوية الأمريكي في محادثات صفقة التبادل، قال عضو الكنيست فوغل إن في رأيه من الممكن “إطلاق سراح آلاف السجناء صباح الغد، ولكن فقط مع العلم أنه سيُطلَق سراح جميع المختطفين، ومواصلة الحرب حتى القضاء على حماس”.

وشدد فوغل على أنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تكون أقل اعتمادًا على الدول الأخرى في الحرب، قائلًا “نحن بحاجة إلى تطوير الصناعة العسكرية الإسرائيلية، بحيث نعتمد فقط على أنفسنا، ولا يمكن أن نعتمد باستمرار على الآخرين”.

وفي فبراير/شباط الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن أهالي غزة مهددون بالتهجير، وأكدت أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى إيجاد ظروف تجعل من القطاع غير صالح للسكن، وهذا يُعَد من أعمال الإبادة الجماعية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صدرت تصريحات لوزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، دعما فيها “هجرة طوعية” لسكان قطاع غزة.