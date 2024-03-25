أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ170 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت فصائل فلسطينية عن أبرز العمليات العسكرية التي نفذتها ضد قوات الاحتلال في اليوم 170 للحرب التي يشنها على القطاع. وفيما يلي أبرز ما تم الإعلان عنه:

سرايا القدس

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة “الجهاد“، مشاهد من قصف مستوطنات ومواقع للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائب الهاون.

كما أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ العمليات التالية:

الاشتباك بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع آليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الهلال القديم بمنطقة المشروع غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

استهداف آلية عسكرية بقذيفة (آر بي جي) في منطقة العرايشية محيط حي الأمل غرب خان يونس.

قصف تجمع لجنود الاحتلال في محيط مجمع الشفاء غرب غزة بقذائف الهاون النظامي عيار (60).

استهداف آلية عسكرية بصاروخ موجه على دوار أبو السعود جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس” عن تنفيذ العمليات التالية:

قنص 3 جنود من قوات العدو المتواجدة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

استهداف مبنى تحصنت بداخله قوات خاصة للاحتلال، في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات، وإيقاع عدد من أفراد القوة بين قتيل وجريح.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفتي “الياسين 105” شمال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

استهداف دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

كتائب المجاهدين

قالت كتائب المجاهدين، الذراع العسكري لحركة المجاهدين، إن مقاتليها تمكنوا من “استهداف دبابة من نوع ميركفاه في محيط مجمع الشفاء، بمدينة غزة، بقذيفة تاندوم وأصابوها بشكل مباشر”.

كتائب شهداء الأقصى

قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياتهم العسكرية بالأسلحة الرشاشة و قذائف (آر بي جي) في محور التقدم بمنطقة البورة شمال شرق مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.