الأردن ينفذ إنزالات جوية لإغاثة غزة بمشاركة 6 دول بينها بريطانيا للمرة الأولى (فيديو)

أعلن الجيش الأردني تنفيذ 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية شمالي قطاع غزة، بمشاركة 6 دول، بينها بريطانيا للمرة الأولى.

وقال الجيش في بيان “نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددًا من المواقع في شمالي قطاع غزة”.

وشاركت في العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، وطائرة واحدة لكل من مصر والإمارات وألمانيا وسنغافورة، وطائرتان للولايات المتحدة، وطائرة من بريطانيا وهي أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية، وفق البيان.

وأفاد الجيش بارتفاع عدد الإنزالات الجوية، التي نفذها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 58 إنزالًا أردنيًّا، و93 إنزالًا بالتعاون مع دول أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة الذي تحاصره منذ 17 عامًا، مما تسبب في أوضاع كارثية يعانيها 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب نحو مليونين منهم على النزوح.

وتنتهك إسرائيل القوانين الدولية بتقييدها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولا سيما عبر البر، مما أدى إلى شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأوجد مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية.

وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام التجويع سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما أخضع إسرائيل في سابقة منذ عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.