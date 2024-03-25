الخارجية الإسرائيلية تهاجم إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا

انتقدت إسرائيل، اليوم الاثنين، اتفاق إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطين.

ونقلت هيئة البث عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قوله “إن تصريحات إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وأيرلندا حول استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية تشكل مكافأة للإرهاب”.

وزعم المتحدث أن ما سماه “الطريقة الوحيدة لمحاربة الإرهاب الفلسطيني هي الإدانة القاطعة لحماس بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبوها في مجزرة 7 أكتوبر، والدعوة إلى الإفراج عن المختطفين”.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال سانشيز، في تصريحات للصحفيين، إنه توصل إلى الاتفاق مع زعماء الدول الثلاث في اجتماع على هامش قمة المجلس الأوروبي ببروكسل.

وتوقع رئيس الوزراء الإسباني أن تعترف بلاده بدولة فلسطين خلال الدورة التشريعية الحالية، التي بدأت العام الماضي وتستمر أربع سنوات.

وجاء في بيان مشترك عقب الاجتماع الرباعي “نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن”.

واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.