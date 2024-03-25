السودان.. مناوي يعلن بدء المنظمات الأممية بتفويج المساعدات الإنسانية إلى دارفور

أعلن حاكم إقليم دارفور بالسودان مني أركو مناوي عبور 17 شاحنة مساعدات إنسانية منطقة الطينة الحدودية بين السودان وتشاد محمَّلة بمختلف أنواع الأغذية والأدوية إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وكشف مناوي عبر منشور بمنصة إكس، الاثنين، عن تحرك 27 شاحنة من مدينة بورتسودان عبر مدينة الدبة بالولاية الشمالية إلى إقليم دارفور، مشيرًا إلى أن هنالك 17 شاحنة أخرى في منطقة أدري بدولة تشاد ستتوجه نحو الحدود السودانية.

بدأت المنظمات الأممية تفويج قوافل المساعدات الإنسانية لدارفور،حيث عبرت نقطة الطينة الحدودية ١٧ شاحنة محملة بمختلف أنواع الأغذية والأدوية للفاشر عبر مليط، وتحركت ٢٧ شاحنة عبوراً بالدبة إلى عواصم الإقليم،ومن نقطة أدري ستتوجه ١٧ شاحنة نحو الحدود، نتوجه بالشكر لكافة المنظمات الاممية — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) March 25, 2024

قوات “حركة تحرير السودان” إلى الخرطوم

وفي وقت سابق، أعلن مناوي -وهو أيضًا رئيس حركة تحرير السودان- توجّه قوات من الحركة إلى العاصمة الخرطوم للمشاركة مع الجيش في القتال ضد قوات الدعم السريع.

وبث مناوي عبر صفحته في فيسبوك مقطعًا مصورًا وسط قواته المتحركة، وقال خلال وصوله إلى مدينة أم درمان غربي الخرطوم أمس، إن قواته وصلت إلى المدينة من أجل الدفاع عن البلاد “وخروج كل الأجانب من منازل المواطنين وإعادة المنهوبات ومنع السرقات”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وشدّد مناوي على ضرورة العمل على “تحرير كل المناطق من قوات الدعم السريع وإيقاف الانتهاكات وتحرير المواطنين من الظلم الذي وقع بحقهم”.

وأكد حاكم إقليم دارفور أن أي حوار أو عملية سياسية يجب أن تبدأ على أساس وحدة المؤسسة العسكرية، وأن يكون ذلك هو المبدأ لوقف إطلاق النار، على حد قوله.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربًا خلّفت حوالي 13 ألفًا و900 قتيل ونحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

وعند اندلاع الحرب، اختارت حركة تحرير السودان الحياد، باعتبارها مُوقعة على اتفاق السلام لعام 2020، وأن الصراع يخص الجيش والدعم السريع. وحسب تقدير الحركة، فإن عدد قواتها يصل إلى 30 ألف مقاتل في ولاية شمال دارفور ومناطق أخرى بالبلاد.

وأخفقت جهود وساطة محلية وعربية وإفريقية في إنهاء الحرب الأهلية في السودان. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقّعت حركات مسلحة بينها حركة تحرير السودان على اتفاق جوبا للسلام، مما أتاح لها المشاركة في السلطة بالخرطوم، إلى جانب ترتيبات أخرى.