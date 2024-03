تحذير فلسطيني جديد: التهجير قادم والمواقف الدولية شكلية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة “حقيقية والتهجير قادم”، وسط مواقف دولية “شكلية” لا ترتقي إلى مستوى حرب الإبادة التي تمارس على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه “على الرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية تواصل إسرائيل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تستجيب للمطالب والمناشدات الدولية ولا تعيرُها أي اهتمام.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// The genocide is a reality, and international positions and solidarity are deceitful moral gestures.#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#IsraeliWarCrimes pic.twitter.com/TDZ0RH6RYE

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) March 25, 2024