تقرير: إسرائيل تبحث عن طرق بديلة للتسلح لمواصلة الحرب على غزة

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الاثنين، إن المسؤولين في إسرائيل، يحاولون إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في هذه الذخائر الحيوية الضرورية لمواصلة الحرب.

يأتي ذلك في ظل التوترات القائمة مع الولايات المتحدة على خلفية معارضة اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع الفلسطيني.

ونقلت الهيئة عن مصدر أمني قوله إن “تزايد الانتقادات ونزع الشرعية يعرض للخطر استمرار تسليح إسرائيل والتزود بالذخائر وبالوسائل القتالية”.

وذكر المصدر أن “ثمة قلقا من أن التوتر مع الولايات المتحدة بشأن اقتحام مدينة رفح والمشكلة الإنسانية في قطاع غزة سيؤثر أيضا في مدى استعداد الولايات المتحدة لمواصلة مساعدة إسرائيل بنفس الوتيرة”.

وذكرت الهيئة أن هناك دولا توقفت عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل، وتنتهج “المقاطعة الهادئة”، وأعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانينها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع، وثمة دول أخرى تترك إسرائيل تنتظر المصادقة على هذه الإمدادات.

وأوردت الهيئة أمثلة على ذلك قائلة “إن إيطاليا، ليست مستعدة لبيع أسلحة لسفن سلاح البحرية الإسرائيلية، وكذلك كندا، التي قدمت قطع غيار مثل بطاقات إلكترونية ورقائق بمختلف أنواعها وعشرات المكونات الفرعية التي تستخدم أيضًا في منظومة القبة الحديدية”.

وسبق أن أعلنت كندا في 20 مارس/آذار الجاري، أنها ستحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل.

وأشارت الهيئة إلى أن فرنسا وألمانيا تهددان بوقف توريد المعدات.

أمريكا المصدر الرئيسي

ونسبت الهيئة إلى المصدر قوله “لا توجد مخزونات في أوروبا، والجهة الأساسية لإسرائيل هي الولايات المتحدة”، وأوضح أنه “لا تزال هناك مساعدات، كل يوم هناك قطار جوي يصل، لكن الخشية الكبرى هي أن التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واقتحام مدينة رفح قد تؤثر في مدى الاستعداد الأمريكي لدعم إسرائيل عسكريا”.

وبدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض بهدف التيقن من استقرار إمدادات الذخيرة لإسرائيل والدعم الأمريكي لاستمرار الحرب على قطاع غزة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإقدام علي هذه الخطوة رغم التحذيرات والمخاوف الدولية.

ومنذ أسابيع، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يوجد نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح إلى المدينة بزعم أنها آمنة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت 32226 شهيدا و74518 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن آلاف المفقودين، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، فإن إسرائيل تواصل حربها على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.