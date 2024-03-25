جمهور الجزيرة مباشر: اقتحام الاحتلال لمستشفيات غزة وحصارها دليل على “حرب الإبادة” (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيي “الأمل” و “ناصر” في خان يونس بعد اقتحامه لمجمع الشفاء الطبي شمالي غزة.

وأكد المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن تصعيد إسرائيل لحربها ضد مستشفيات قطاع غزة، واقتحامها وحصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، دليل حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

ولفت المشاركون إلى أن مزاعم الاحتلال يثبت كذبها في كل مرة بشأن تواجد عناصر المقاومة في مستشفيات غزة.

واعتبر المشاركون أن الاحتلال يوسع “حربه الفاشية” ضد القطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة، من خلال اقتحامه لمستشفى النصر بغزة، وحصاره مستشفى الأمل وتوغل آلياته باتجاه مستشفى ناصر بخان يونس، وسط غارات جوية كثيفة، بالتوازي مع استمرار “الجرائم الصهيونية” في مجمع الشفاء الطبي، ضد المدنيين العزل من المرضى والجرحى.

ودعا المشاركون الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك لنصرة وإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكافة الطرق والوسائل، بدلا من تصريحات الشجب والإدانة والاستنكار التي تصدر على سبيل “ذر الرماد في العيون”.