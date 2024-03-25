عليها صورة سلاح.. جنود إسرائيليون ينزعون سترة طفل فلسطيني ويضربونه بالخليل (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحام جنود إسرائيليين بقالة فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الصفة، ونزعهم بالقوة سترة (تي شيرت) عن طفل وتمزيقها لوجود صورة سلاح عليها.

ويظهر في الفيديو قيام جندي بتهديد صاحب البقالة والطفل بعد صفعه على وجهه، بينما كانت تحاول إحدى السيدات حمايته.

وقال عارف جابر، الناشط في مقاومة الاستيطان في الخليل، لوكالة الأناضول، إن الحادثة وقعت في بقالة تقع بِحارة جابر وسط الخليل التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت بسبب وجود صورة سلاح على الـ تي شيرت.

ولفت إلى أن قوات من الشرطة والجيش داهمت فجرًا البقالة، وأخضعت صاحبها للتحقيق بعد نشره فيديو الاعتداء.

وأضاف، أن الانتهاكات الإسرائيلية في تصاعد بالخليل، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت إسرائيل على السكان الفلسطينيين منعًا للتجوال، وسمحت لهم في أوقات محددة بالخروج من منازلهم، ولا يمر يوم دون تسجيل حالات اعتداء من قبل الجيش والمستوطنين.

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتدي على طفل لارتدائه ملابس عليها صورة سلاح!

جيش جبان، أرعن! pic.twitter.com/mdei0KjC7d — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) March 25, 2024

ويوجد في الخليل ما يزيد على 100 حاجز عسكري في كيلومتر مربع واحد، وفق إعلام فلسطيني.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته ما خلف 450 شهيدًا ونحو 4 آلاف و600 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى اعتقال 7 آلاف و770 فلسطينيًا، وفقًا لمؤسسات معنية بالأسرى، وهي أرقام قياسية خلال نحو 5 أشهر، مقارنة بالأعوام السابقة.

ويسكن في البلدة القديمة بالخليل نحو 400 مستوطن في 4 بؤر استيطانية تحت حماية 1500 جندي إسرائيلي، وهجر نحو ألف فلسطيني البلدة جراء تعرضهم لممارسات تضييق وإذلال واعتداءات يومية من المستوطنين والجيش.

​​​​​​​كما أُغلقت أسواق كاملة وشوارع رئيسية حيوية، بحسب مسؤولين فلسطينيين وسكان محليين.

ويوجد في البلدة القديمة الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام.

ومنذ 1994، يُقسم المسجد إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينيًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.