كتائب الأقصى تبث صور استهداف ناقلة جند إسرائيلية في طولكرم (شاهد)

أكد البيان إصابة من بداخل ناقلة الجند

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الاثنين، استهدافها ناقلة جند إسرائيلية شمال شرق مدينة طولكرم.

وقالت في بيان إن “مقاتلي كتائب شهداء الأقصى يستهدفون ناقلة جند صهيونية بعبوة شديدة الانفجار في بلدة قفين شمال شرق مدينة طولكرم”.

وأكد البيان إصابة من بداخل ناقلة الجند في الحادثة التي وقعت الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، مُخلّفًا 450 شهيدًا ونحو 4750 مصابًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، ترد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية على التصعيد الإسرائيلي، وتنصب كمائن لهم، كما حدثت عمليات فردية استهدفت مقرات للجنود.

ويشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.